Возросло число пострадавших при землетрясении в Греции

Число пострадавших при землетрясении в Греции достигло 122, два человека погибли, сообщило в воскресенье вечером министерство внутренних дел страны (ранее сообщалось об одном погибшем и 10 раненых).

По данным Института геодинамики при афинской обсерватории, землетрясение магнитудой 6,5 произошло на глубине менее 10 километров на полуострове Пелопоннес в 205 километрах западнее Афин.

По данным МВД, из общего числа пострадавших большинство были травмированы незначительно. В больницы обратились 90 человек, несколько из них были прооперированы.

Министерство сообщает о 60 разрушенных домах в областях Элида и Ахайя.