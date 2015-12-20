В Госдуме прокомментировали продление Черногорией санкций против оккупированного Крыма

Об этом он написал в своем Twitter.

"Черногория поддержала санкции в отношении Крыма и Севастополя. О как! Есть международные события, не имеющие вообще никакого значения. Это - одно из них", - написал Пушков.

Черногория поддержала санкции в отн.Крыма и Севастополя. О как! Есть межд. события, не имеющие вообще никакого значения. Это - одно из них. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 19, 2015

Напомним, вчера правительство Черногории продлило ограничительные меры, установленные решением Совета ЕС, согласно которым запрещается импорт и экспорт товаров в Крым и Севастополь.

Стоит отметить, что в 2014 году Черногория присоединилась к санкциям ЕС против России, хотя не является членом ЕС, а только кандидатом на вступление.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.