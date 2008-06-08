Грузия может объявить Лужкова персоной нон грата?

На ближайшем заседании парламента Грузии депутат Ника Руруа намерен поставить вопрос об объявлении мэра Москвы Юрия Лужкова персоной нон грата.

"Думаю, пришло уже время, чтобы Грузия объявила господина Лужкова персоной нон грата, как это сделали наши украинские друзья и союзники", - сказал журналистам в воскресенье Н.Руруа.

Так он прокомментировал заявление Ю.Лужкова в Санкт-Петербурге о том, что Грузия должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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