Путин о санкциях: Россия не собирается "надувать губы"

"В отношениях между государствами имеют место быть интересы. Интересы европейских стран в том, чтобы объединять усилия и в экономике, и в политике, и в борьбе с террором. Объединять усилия с Россией. Мы к этой работе готовы, мы открыты", — сказал Путин в документальном фильме Владимира Соловьева "Миропорядок", отрывок которого транслировался в субботу на телеканале "Россия 24", пишет РИА Новости.

"Мы не собираемся губы надувать из-за этих санкций. Мы ждем, мы ждем всех", — подчеркнул президент.

Читайте такжеСанкции против России заставляют Путина убеждать международное сообщество в единых подходах по Сирии - Белый дом

Отношения России и Запада ухудшились в связи с военным конфликтом на востоке Украине.

ЕС и США ввели точечные санкции против отдельных физлиц и компаний, а затем перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Европейский Союз решил продолжить санкции против России.