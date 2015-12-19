Новые "Звездные войны" побили рекорд премьерных сборов в США - BBC

Во время премьеры там картина "Пробуждение Силы" собрала около 57 млн долларов, сообщает BBC Украина. Так она побила рекорд, установленный в 2011 году второй частью фильма "Гарри Поттер и дары смерти" (43,5 млн. долларов).

Эксперты не исключают, что новый эпизод "Звездных войн" побьет и остальные кассовые рекорды. По их словам, у фильма есть все шансы собрать за первый уик-энд более 200 млн долларов и обогнать "Мир Юрского периода" (208 млн долларов).

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Фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" вышел в мировой прокат 17 декабря. Он стал первым эпизодом эпопеи, снятым после покупки прав на нее компанией Disney. До этого новые эпизоды "Звездных войн" не появлялись на экранах десять лет.