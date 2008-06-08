Якудза устроил резню в центре Токио

В центре Токио сегодня неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, ранив 17 человек.

Нападение совершил 25-летний мужчина, принадлежащий к одному из кланов якудзы, передает агентство Reuters. Местные СМИ сообщают, что преступник задержан, однако в полиции Токио официально не подтвердили эту информацию.

В результате нападения, по последним данным, погибли три человека, передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию. Kyodo также называет имя преступника - Томохиро Като (Tomohiro Kato).

Нападение произошло в оживленном токийском квартале Акихабара, который является одним из крупнейших в мире центров торговли электроникой. Преступник врезался на грузовике в толпу, выскочил из машины и начал наносить беспорядочные удары. В общей сложности ранения получили 17 человек.

Лента.ру