У Путина не собираются контролировать "бизнес совершеннолетних детей Чайки"

«Если вы спрашиваете меня, будет ли этот механизм контролировать бизнес детей Чайки, совершеннолетних самостоятельных предпринимателей, ответ однозначный: нет. Контроль на предмет возможного конфликта интересов в соответствии с законодательством, конечно же, осуществляется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как именно контрольное управление администрации президента занимается проверкой публикации о бизнесе семьи генпрокурора, передает РИА Новости.

«Проверочные действия предпринимаются в отношении всех, кто сдает по закону декларации. Соответственно, сейчас это практически абсолютно все, включая и сотрудников администрации, и руководство администрации, и генпрокурора. Естественно, этот механизм не занимается контролем свободных предпринимателей», — сказал Песков.

Читайте такжеРоссТВ анонсировало "разоблачающий" фильм о "заказчике" антикоррупционного расследования Навального Браудере

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что считает расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о бизнесе сыновей генпрокурора Юрия Чайки "скорее всего, безусловно" заказным.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.