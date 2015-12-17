У Путина расследование антикоррупционного фонда о сыновьях Чайки назвали интернет-шалопайством

Песков повторил свое ранее заявление о том, что в Кремле уже видели аналогичный материал летом этого года, "и тогда за авторов этого материала выдавали себя совсем другие люди", передает "Дождь" со ссылкой на его интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что расследование ФБК касается не самого генпрокурора, а "предпринимателей" (сыновей генпрокурора Артема и Игоря Чаек). "Если это его совершеннолетние дети, то это совершеннолетние дети, и они не представляют для нас никакого интереса", — подчеркнул он.

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Песков добавил, что фильм "Чайка" Кремлю неинтересен, потому что "эта тема не фигурирует в топе повестки дня". По его мнению, есть более "острые" вопросы, касающиеся экономики, социальных проблем, внешней политики и "финансовых дел".

"Такое, знаете, интернет-шалопайство, где за определенную мзду занимаются распространением какой-то информации, оно, наверное, есть, будет, и не стоит на него обращать много внимания", - заключил Песков.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.