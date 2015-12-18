Польского журналиста выдворили из России - Gazeta Wyborcza

Корреспондент польского издания Gazeta Wyborcza в Москве Вацлав Радзивинович выслан из России. Об этом в Twitter написал управляющий редактор Gazeta Wyborcza Роман Имельский.

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"Наш московский корреспондент Вацлав Радзивинович будет выдворен из России. Это ответ на высылку из Польши Свиридова", - написал Имельский.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года польская администрация по делам иностранцев после около 6-месячного расследования дела аннулировала разрешение на постоянное место жительства журналисту "России сегодня" Свиридову, который жил в Польше более 10 лет.

Польские власти официально не сообщают о деталях дела, но, по неофициальным данным, российского журналиста обвиняют в шпионаже.

Свиридов также стал первым зарубежным журналистом, которого МИД Польши лишило аккредитации. Это произошло также по заявке ABW.

Ранее польские медиа сообщали, что Свиридову за якобы шпионаж отказали в продлении аккредитации в Чехии.