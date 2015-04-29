Польша аннулировала разрешение на проживание российскому журналисту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мазовецкого воеводства, где рассматривалось это дело с октября прошлого года.

"Выданное ранее разрешение на пребывание аннулировано", - сообщила пресс-служба, отметив, что россиянин еще имеет возможность обжаловать это решение в высшей инстанции.

Свиридов в рамках этого дела воспользовался всеми возможностями отстаивания своих интересов, которые предоставляет ему польское законодательство. Среди них возможность представить свою точку зрения на выдвинутые против него обвинения, но они, по данным польской власти, не убедили Агентство внутренней безопасности Польши (аналог СБУ).

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"После официального вступления в силу упомянутым решением иностранец должен покинуть территорию Польши в течение 30 дней", - отметили в пресс-службе, но не смогли уточнить, собирается ли Свиридов оспаривать аннулирование ему разрешения.

Согласно польскому законодательству, каждый иностранец может обжаловать решение первой инстанции у главы Администрации по вопросам иностранцев в течение 14 дней после его получения. Новое рассмотрение дела должно длиться не более двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, Свиридов, который работал корреспондентом российского РИА Новости, стал первым зарубежным журналистом, потерявшим выданную ему ранее аккредитацию Министерства иностранных дел Польши.

Польская власть не раскрыла сути выдвинутых против россиянина обвинений, заявив о достаточно серьезных основаниях для лишения его аккредитации и разрешения на проживание.

Сам Свиридов ранее неоднократно называл дело политическим и заявлял о намерении обжаловать выдворение его из Польши, в том числе в Европейском суде по правам человека.