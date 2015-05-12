Лишенный разрешения на проживание в Польше российский журналист хочет остаться в ЕС

Об этом сообщает РАР.

"Сегодня подам апелляцию главе Администрации по делам иностранцев", - сказал российский журналист, который провел специальную пресс-конференцию вместе с послом России в Польше Сергеем Андреевым.

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Он в очередной раз заявил, что "никогда не сотрудничал ни с какими спецслужбами", и отметил, что намерен "отстаивать свое доброе имя".

Свиридов заявил, что до сих пор так и не получил информации, на каком основании польское агентство внутренней безопасности АBW (аналог СБУ) подало заявку на лишение его журналистской аккредитации и разрешения на проживание в Польше.

Российский посол, в свою очередь, назвал "безосновательным" и "непонятным" лишение журналиста разрешения на проживание.

"Мы видим все это дело как серьезное препятствие. Надеюсь, что оно, наконец, будет решено адекватным образом, и не будет очередным делом, которое негативно влияет на наши отношения", - сказал он, выразив надежду на положительное решение, которое позволит Свиридову остаться и работать в Польше.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого месяца польская администрация по делам иностранцев после около 6-месячного расследования дела аннулировала разрешение на постоянное место жительства Свиридову, который жил в Польше более 10 лет.

Польские власти официально не сообщают о деталях дела, но, по неофициальным данным, российского журналиста обвиняют в шпионаже.

Свиридов также стал первым зарубежным журналистом, которого МИД Польши лишило аккредитации. Это произошло также по заявке ABW.

Ранее польские медиа сообщали, что Свиридову за якобы шпионаж отказали в продлении аккредитации в Чехии.