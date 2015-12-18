В России заявили, что "черный ящик" сбитого турецкими ВВС Су-24 поврежден

При вскрытии военные использовали дрель для высверливания залипших болтов, передает РБК.

Журналистам объяснили это тем, что корпус самописца поврежден.

Заместитель главкома российских Воздушно-космических сил Сергей Дронов отметил, что до сих пор работы с "черным ящиком" не проводились и он "находится в том состоянии, в котором был обнаружен на месте падения воздушного судна".

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Как известно, во вторник, 8 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу показал президенту Владимиру Путину параметрический самописец уничтоженного Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.