Cенат Франции поддержал продление режима чрезвычайного положения

Днем ранее, в четверг законопроект одобрило Национальное собрание (нижняя палата парламента) страны, передает Русская служба Би-Би-Си.

С соответствующим предложением выступил президент Франсуа Олланд, который изначально ввел режим ЧП своим указом после серии терактов в Париже.

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В соответствии с французским законодательством, срок действия режима ЧП, введенного президентом, не может превышать 12 дней.

Для продления необходима санкция парламента, поскольку этот режим, в частности, расширяет полномочия служб безопасности.

Чрезвычайное положение увеличивает полномочия полиции и позволяет властям ограничивать движение людей и транспортных средств в определенное время и в определенных местах.

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Как сообщал УНИАН премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключает, что группа террористов, причастная к организации терактов в Париже, может быть все еще активной. "Мы не знаем, активны ли все еще группы, которые прямо причастны к организации атак. Мы можем только представлять", - заявил Вальс.