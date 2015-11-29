В России разбился вертолет, погибли 4 человека
15:42, 29 ноября 2015Мир
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Сегодня, 29 ноября, в 7 км от поселка Кедровый Ханты-Мансийского района РФ потерпел крушение вертолет AS-350.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа / Википедия
По предварительной информации, погибли 4 человека, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.
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Согласно сообщению, обломки воздушного судна были найдены участковым уполномоченным полиции МО МВД России"Ханты-Мансийский".
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Туруханском районе Красноярского края РФ совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Турухан".
Ранее сообщалось, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.
Известно, что 15 человек погибли, 10 находятся в реанимации.
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