Миллионы филиппинцев остались без электричества из-за тайфуна "Мелор"

В настоящее время, по данным филиппинского метеобюро, он находится на острове Ромбло. Скорость ветра составляет 140 км/ч, а отдельные порывы достигают 170 км/ч, передает Би-би-си.

Читайте такжеНа Филиппины обрушился тайфун с 4-метровыми волнами, эвакуированы сотни тысяч жителей

Ночью тайфун обрушился на полуостров Биколь, где живут 5,4 млн человек. В регионе было эвакуировано 720 тыс. человек. Власти полуострова сообщили, что в этом регионе жертв нет.

Сегодня вечером тайфун должен обрушиться на остров Миндоро и уйти дальше в Южно-Китайское море. К среде тайфун ослабнет до тропического шторма.

В результате стихии остались без электричества несколько миллионов человек как минимум в семи провинциях Филиппин. Из-за тайфуна были повалены деревья и разорваны линии электропередачи.

Оценки числа погибших разнятся. Некоторые СМИ сообщают об одной жертве тайфуна, а некоторые - о трех. Один из них умер от переохлаждения, а двое других утонули.

Некоторые города - например, Легаспи, - оказались погребены под завалами мусора.

Сотни тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы наводнений и оползней. Они находятся в центрах для эвакуации. В зонах, пострадавших от тайфуна, отменены занятия в школах, авиаполеты, а также движение паромов.

В среднем на Филиппины в год обрушивается примерно 20 тайфунов. Наибольшая их активность наблюдается в конце года. В ноябре 2013 года на Филиппины обрушился тайфун "Хайян", его жертвами стали более 7 тыс. человек.