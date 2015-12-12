"Исламское государство" взяло ответственность за гибель 16 человек в Хомсе
22:44, 12 декабря 2015Мир
856 0
Не менее 16 человек стали жертвами взрыва в сирийском Хомсе - городе, который лишь три дня назад вернулся под контроль правительственных войск.
REUTERS
Взрывное устройства было заложено в автомобиле. Ответственность за акт насилия взяла на себя запрещённая в ряде стран мира группировка "Исламское государство", передает Русская служба ВВС.
Как утверждают джихадисты, их бомба была нацелена на шиитов. В своем заявлении ИГ сообщает о двух детонациях, которые гибели к гибели 25 человек.
Читайте такжеВ России заявили об угрозе переноса боевых действий ИГИЛ в Центральную Азию и на Кавказ
Представители сирийских властей сообщают об одном взрыве и 16 жертвах. По данным правительственных СМИ, в автомобиле было 150 кг взрывчатки. При детонации бомбы взорвался также газовый баллон в близлежащем магазине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter