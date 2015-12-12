"Исламское государство" взяло ответственность за гибель 16 человек в Хомсе

Взрывное устройства было заложено в автомобиле. Ответственность за акт насилия взяла на себя запрещённая в ряде стран мира группировка "Исламское государство", передает Русская служба ВВС.

Как утверждают джихадисты, их бомба была нацелена на шиитов. В своем заявлении ИГ сообщает о двух детонациях, которые гибели к гибели 25 человек.

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Представители сирийских властей сообщают об одном взрыве и 16 жертвах. По данным правительственных СМИ, в автомобиле было 150 кг взрывчатки. При детонации бомбы взорвался также газовый баллон в близлежащем магазине.