Направлять украинских миротворцев в Абхазию - нецелесообразно?

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что направлять украинский миротворческий контингент в зону грузино-абхазского конфликта на данном этапе нецелесообразно.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат подтвердил, что в соответствии с существующей организационно-правовой процедурой, этот вопрос на уровне высшего политического руководства государства не рассматривался, и никаких решений по нему не принималось.

“Я бы не направлял в Абхазию именно миротворческий контингент. Считаю, на этом этапе Украине достаточно ограничиться присутствием украинского миротворческого персонала. Там находятся несколько украинских офицеров, которые успешно выполняют поставленные задачи”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, ситуация в Абхазии сейчас является неоднозначной, и навязывать себя там не нужно. “Любая миротворческая миссия должна быть сориентирована на успех, и очень важным является желание всех конфликтующих сторон видеть там украинцев”, – подчеркнул председатель Комитета ВР.

Говоря о готовности Вооруженных Сил Украины подготовить и отправить военный контингент в упомянутый регион, А.ГРИЦЕНКО выразил сомнение относительно способности Украины принимать участие в дополнительных миротворческих миссиях.

“Я бы очень осторожно говорил о наращивании миротворческих возможностей отечественными Вооруженными Силами, исходя из имеющегося их финансирования и состояния материально-технического обеспечения”, – отметил он.