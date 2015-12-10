Турция не будет выводить войска из Ирака - Эрдоган
Турция не будет выводить свои войска из Ирака, где они находятся по соглашению с правительством в Багдаде, заявил турецкий президент Реджеп Тейип Эрдоган.
По словам Эрдогана, вопрос о выводе войск, которые находятся в соседней стране с целью помощи в подготовке иракской армии, в настоящее время не стоит, передает Русская служба Би-Би-Си.
Он напомнил, что турецкие военные находятся в Ираке с 2014 года. Их задача заключается в помощи иракской стороне в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство".
Турецкий контингент расквартирован в районе Мосула в иракском Курдистане.
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Прибытие новых турецких подразделений, в частности танкового батальона, в последние дни вызвало возмущенную реакцию в ряде стран. МИД России назвал это "грубым нарушением международного права".
Эрдоган сообщил журналистам в Анкаре, что на 21 декабря в Ираке намечена трехсторонняя встреча с участием представителей Турции, региональных курдских властей и США.
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