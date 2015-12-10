Турция не будет выводить войска из Ирака - Эрдоган

По словам Эрдогана, вопрос о выводе войск, которые находятся в соседней стране с целью помощи в подготовке иракской армии, в настоящее время не стоит, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он напомнил, что турецкие военные находятся в Ираке с 2014 года. Их задача заключается в помощи иракской стороне в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство".

Турецкий контингент расквартирован в районе Мосула в иракском Курдистане.

Читайте такжеТурция объяснила решение отправить своих военных в Ирак

Прибытие новых турецких подразделений, в частности танкового батальона, в последние дни вызвало возмущенную реакцию в ряде стран. МИД России назвал это "грубым нарушением международного права".

Эрдоган сообщил журналистам в Анкаре, что на 21 декабря в Ираке намечена трехсторонняя встреча с участием представителей Турции, региональных курдских властей и США.

Читайте такжеЭрдоган: Турецкие войска находятся в Ираке по просьбе Багдада с 2014 года