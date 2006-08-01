Универсал могут подписать сегодня

Заседание круглого стола в Секретариате Президента состоится сегодня в первой половине дня.

Как заявил 31 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, «Универсал должен быть подписан, и этой теме была посвящена наша встреча с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. По моему мнению, мы нашли понимание, что сегодняшнее заседание рабочей группы приведет к общему знаменателю по ключевым вопросам, которые касаются стратегии развития Украины. Я оптимистично настроен».

Вместе с тем Президент Украины уточнил, что наиболее спорными вопросами при подготовке текста Универсалу национального единства стали членство Украины в НАТО, унитарное устройство государства и языковая тема. «Эти противоречия принесли не избиратели на выборах, а политические силы, которые на них спекулировали. Я остаюсь сторонником того, что политическая элита должна дать ответ на ключевые вопросы и закопать меч», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу в ходе заседания круглого стола в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.