В РФ правозащитники просят расследовать обстоятельства гибели 159 военных

Такие цифры стали результатом исследования правозащитника, передает РБК.

Это существенно меньше, чем данные последней опубликованной официальной статистики (470 погибших за 2010 год), однако в исследовании речь идет только о выборке случаев, получивших огласку.

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Вопреки существовавшей ранее практике с 2014 года о проверке прокуратуры или следственных органов сообщалось только о двух случаях из трех.

Уже пять лет ни одно ведомство не публикует статистики гибели военнослужащих, поэтому для своего исследования правозащитникам пришлось выборочно использовать разрозненные сведения из открытых источников, объяснил Кривенко.

Правозащитник, по его словам, изучил все сообщения о гибели российских военнослужащих за полтора года, отобрав только наиболее достоверные случаи: почти в каждом из них известны фамилия, имя, номер воинской части, а также есть подтверждение гибели от родственников или правоохранительных органов. Рассматривались только случаи с действующими военнослужащими вооруженных сил Минобороны России.

Из 159 сообщений точные обстоятельства смерти известны только в 79 случаях, а информация о проверке военной прокуратуры или следствия — лишь в 61 (38%). В тех случаях, когда информация об обстоятельствах гибели военных известна, чаще всего причиной смерти были убийство сослуживцами или самоубийство (в 31 случае) и гибель на учениях (25). На другие несчастные случаи, а также медицинские заболевания приходится 13 и 10 смертей соответственно.

В подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы проводили проверку по фактам убийств, суицида, несчастных случаев и смертельных заболеваний. В ситуациях гибели солдат на учениях сообщения о проверках есть лишь в 16 из 25 случаев.