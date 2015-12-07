Только 10% операций России в Сирии направлены против "Исламского государства" - МИД Турции

Большая часть операций России в Сирии направлена против умеренной оппозиции. С таким утверждением выступил в эфире телеканала "Канал 24" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

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"Россия проводит военные операции в Сирии, говоря, что борется против ИГ (аббревиатура террористической группировки "Исламское государство" - Ред.). Но только 10% ее операций направлено против ИГ, целями остальных операций является сирийская умеренная оппозиция", - считает он.

"Россия и Иран сотрудничают с сирийским режимом. Мы предлагали России вместе бороться против ИГ, но она сказала, что предпочитает вести операцию в одиночку", - утверждал Чавушоглу.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По данным Минобороны РФ, Россия перебросила на аэродром Хмеймим вблизи сирийской Латакии смешанную авиагруппу из бомбардировщиков Су-24 М и Су-34, штурмовиков Су-25 СМ и истребителей Су-30 СМ, а также ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых вертолетов Ми-8. В целом в Сирию переброшено более 50 российских воздушных судов.