Турция обвинила в провокации российского моряка, вскинувшего на плечо ПЗРК в Стамбуле – СМИ

Турецкий частный телеканал NTV показал кадры, на которых запечатлен силуэт мужчины с ПЗРК на плече на палубе большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота ВМФ России, сообщает Deutsche Welle.

По данным телеканала, это произошло 5 декабря, когда корабль следовал в Сирию, в то время как на якоре в стамбульском порту стояли суда НАТО под знаменами Испании, Канады и Португалии.

"Демонстрация ПЗРК или подобного ему оружия российским военнослужащим на военном корабле российского флота - это провокация", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу.

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Он добавил, что если турецкая сторона воспримет ситуацию как угрожающую, она "даст соответствующий ответ".

Конфликт между Москвой и Анкарой разгорелся после того, как 24 ноября турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, нарушил воздушное пространство Турции.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция, как прежде, будет "беспристрастно, прозрачно и исправно" применять Конвенцию Монтре, регулирующую режим судоходства в зоне черноморских проливов.