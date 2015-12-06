Стрельба в США: полиция задержала мужчину, напавшего на магазин
00:01, 06 декабря 2015Мир
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На данное время данных о погибших нет.
REUTERS
Злоумышленника, напавшего на магазин мотоциклов в штате Висконсин, задержала полиция, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на Reuters.
"Полиция города Нина в штате Висконсин в США задержала стрелка, открывшего огонь в мастерской по ремонту мотоциклов", говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина начал стрельбу и захватил заложников в мастерской.
Один человек был госпитализирован.
Данных о погибших нет.
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