Стрельба в США: полиция задержала мужчину, напавшего на магазин

00:01, 06 декабря 2015
Мир
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На данное время данных о погибших нет.

REUTERS

Злоумышленника, напавшего на магазин мотоциклов в штате Висконсин, задержала полиция, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на Reuters.

"Полиция города Нина в штате Висконсин в США задержала стрелка, открывшего огонь в мастерской по ремонту мотоциклов", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина начал стрельбу и захватил заложников в мастерской.

Один человек был госпитализирован.

Данных о погибших нет.

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