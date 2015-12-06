Стрельба в США: полиция задержала мужчину, напавшего на магазин

Злоумышленника, напавшего на магазин мотоциклов в штате Висконсин, задержала полиция, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на Reuters.

"Полиция города Нина в штате Висконсин в США задержала стрелка, открывшего огонь в мастерской по ремонту мотоциклов", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина начал стрельбу и захватил заложников в мастерской.

Один человек был госпитализирован.

Данных о погибших нет.

Читайте такжеСтрельба в Калифорнии: Обама заявил, что теракты не запугают американцев