Британия нанесла вторую серию ударов по боевикам ИГ в Сирии

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании нанесли вторую серию ударов по боевикам экстремистского движения "Исламское государство" в Сирии.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Целями бомбардировок стали нефтеносные районы, контролируемые боевиками.

2 декабря британский парламент большинством голосов проголосовал за решение начать авиаудары по позициям джихадистов на сирийской территории.

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Через несколько часов после этого минобороны Соединенного королевства сообщило о том, что четыре истребителя-бомбардировщика Tornado поднялись в воздух с военной авиабазы Акротири на Кипре и совершили первую серию бомбардировок.

3 декабря министр обороны страны Майкл Фэллон сообщил, что британские власти направляют для нанесения авиаударов в Сирии еще восемь бомбардировщиков.