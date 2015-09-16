Австралия нанесла первые авиаудары по позициям боевиков ИГ в Сирии
02:31, 16 сентября 2015Мир
3111 0
Австралия нанесла первые авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии.
Австралия нанесла первые авиаудары по позициям боевиков ИГ в Сирии / Wikimedia
Информацию об этом подтвердило правительство Австралии, передает BBC.
В частности, три авиаудара были совершены в понедельник, 14 сентября. Они уничтожили БТР и пункт сбора сырой нефти боевиков.
Отмечается, что ВВС Австралии до этого на протяжении 12 месяцев наносили удары по позициям ИГ в Ираке.
Читайте такжеМеждународная коалиция хочет активизировать военную кампанию против ИГИЛ
Экс-премьер-министр Австралии Тони Эбботт на прошлой неделе подтвердил, что австралийские ВВС расширят свою деятельность с Ирака на Сирию в ответ на просьбу США.
Как сообщал УНИАН, 12 августа ВВС США нанесли первый удар по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии с авиабазы Инджирлик на юге Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter