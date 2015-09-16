Австралия нанесла первые авиаудары по позициям боевиков ИГ в Сирии

Информацию об этом подтвердило правительство Австралии, передает BBC.

В частности, три авиаудара были совершены в понедельник, 14 сентября. Они уничтожили БТР и пункт сбора сырой нефти боевиков.

Отмечается, что ВВС Австралии до этого на протяжении 12 месяцев наносили удары по позициям ИГ в Ираке.

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Экс-премьер-министр Австралии Тони Эбботт на прошлой неделе подтвердил, что австралийские ВВС расширят свою деятельность с Ирака на Сирию в ответ на просьбу США.

Как сообщал УНИАН, 12 августа ВВС США нанесли первый удар по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии с авиабазы Инджирлик на юге Турции.