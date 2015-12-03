Жертвами "калифорнийских стрелков" стали 14 человек, полиция ищет троих нападавших

Об этом заявил начальник полиции Джерод Баргуан во время пресс-конференции, передает New York Post.

При этом он не исключил, что количество пострадавших может измениться.

По его словам, трое нападавших в военной форме все еще находятся на свободе.

"Эти люди пришли подготовленными. Они были вооружены длинноствольным оружием, а не пистолетами", - сказал Баргуан.

Нападавшие открыли стрельбу в конференц зале одного из местных центров, где социальные работники проводили мероприятие, пишет Fox News.

По словам Баргуана, полиции пока не известны личности и мотивы нападавших.

Читайте такжеВ Калифорнии неизвестный застрелил 20 человек

Отмечается, что нападение было сосредоточено в одной части здания, где и были расстреляны большинство жертв, в то время, как сотни других людей не пострадали, сообщает ABC News.

Баргуан говорит, что еще слишком рано говорить, было ли это целенаправленное нападение или случайно выбранное место.