В Пентагоне отреагировали на заявление РФ о причастности властей Турции к торговле нефтью с ИГИЛ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Пентагона Элиссы Смит.

«Мы отвергаем предположение о том, что турецкое правительство находится в сговоре с ИГ для контрабанды нефти. Мы не видели никаких доказательств в поддержку таких обвинений», - заявила Смит.

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По словам пресс-секретаря, Турция принимает меры для усиления безопасности своей границы с Сирией вместе с международными партнерами.

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«Наша цель здесь - перекрыть контрабанду ИГ», - отметила она.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его семья причастны к закупкам нефти у «Исламского государства».

Эрдоган отверг очередные обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти.