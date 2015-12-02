Керри напомнил России, что НАТО – это оборонный альянс

Так Джон Керри прокомментировал в среду в Брюсселе в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО недовольную реакцию России на приглашение Черногории начать процесс присоединения к Северо-Атлантическому Альянсу, передает корреспондент УНИАН.

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«Страна (Черногория) работала десять лет. Это не является новостью, никто не взял это с неба, над этим работали, это было запланировано. Альянс - оборонительная структура, которая обеспечивает людям стабильность и безопасность», - подчеркнул он.

Керри напомнил, что для вступления в НАТО страны должны соответствовать «высоким стандартам».

«Они должны продвигаться на пути к демократии, проводить реформы, гарантировать верховенство права, должна быть поддержка общества. Должны быть выполнены очень высокие стандарты. Я говорю России или любой другой стране, которая выражает обеспокоенность (по поводу расширения Альянса) - давайте фокусироваться на потенциальной защите против того или чего, что является угрозой, в том числе ИГИЛ и вызовы, связанные с миграцией», - подчеркнул он.

Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что Россия выполнит взятые в рамках Минских договоренностей обещания и использует все свое очевидное влияние, «чтобы сепаратисты отвели тяжелое вооружение, позволили ОБСЕ мониторить прекращение огня и помогли построить безопасность в регионе».

Он напомнил, что НАТО - оборонный альянс, который существует уже 70 лет.

«НАТО не является угрозой ни для кого, это не организация для нападения, это оборонный альянс, который просто обеспечивает безопасность. Он не сфокусирован на России или на ком-либо», - добавил Керри.

Как сообщал УНИАН, Черногория получила официальное приглашение присоединиться к военному альянсу.

«Министры иностранных дел стран НАТО только что приняли историческое решение начать переговоры о том, чтобы Черногория стала 29-м членом», - сказал руководитель НАТО Йенс Столтенберг и добавил, что это «историческое решение».

Стоит заметить, что это первое расширение НАТО за 6 последних лет.

Переговоры о вступлении Черногории в Альянс, как ожидается, продлятся примерно год.

В Кремле на это отреагировали мгновенно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «расширение военной инфраструктуры НАТО на восток не может не приводить к соответствующим действиям России».

В Совете Федерации РФ ранее заявили, что откажутся от военного сотрудничества с Черногорией в случае ее вступления в Альянс.