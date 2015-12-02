"Кукла, управляемая Вашингтоном": В РФ отреагировали на предложение Черногории вступить в НАТО

Об этом сообщает РИА «Новости».

«С точки зрения коллективной безопасности в Европе, с точки зрения объединения перед лицом новых вызовов и угроз любое расширение НАТО - это не шаг вперед, а шаг назад», - заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

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По словам замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, НАТО хочет сделать Черногорию «куклой, управляемой Вашингтоном».

Замглавы думского комитета по международным делам Леонид Калашников подчеркнул, что отношения России и Черногории будут развиваться «несколько по другой траектории» из-за «не очень дружеской политики в отношении России».

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В свою очередь глава комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров заявил, что Россия намерена отказаться от программ военно-технического сотрудничества с Черногорией из-за ее вступления в НАТО.

«Черногория должна отдавать отчёт в том, что в связи с её вступлением в НАТО многие программы, которые они раньше реализовывали с Россией, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, будут невозможны», - заявил Озеров.

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Ранее министры иностранных дел стран НАТО одобрили приглашение Черногории в ряды альянса. Через 1,5 года страна может стать 29-м членом НАТО.