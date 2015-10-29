В Саудовской Аравии намерены нарастить поддержку сирийской оппозиции, чтобы обеспечить уход Асада
Эр-Рияд продолжит поддержку сирийской оппозиции и будет и дальше добиваться отстранения от должности президента Сирии Башара Асада.
Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Би-би-си.
По мнению министра, в Сирии сейчас необходимо обеспечить такой баланс сил, который гарантирует уход Асада. Аль-Джубейр добавил, что если сирийский президент не уйдет сам, то его необходимо будет заставить силой.
Сирийские власти ранее отказали Саудовской Аравии в способности сыграть продуктивную роль в переговорах, поскольку считают Эр-Рияд ответственным за гибель мусульман в Сирии, Ираке и Йемене.
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В четверг в Вене продолжаются международные переговоры, на которых обсуждается будущее Сирии, военная операция в стране и судьба Асада. В переговорах впервые официально участвуют представители Ирана.
Саудовская Аравия известна как один из наиболее последовательных критиков режима Башара Асада. Эр-Рияд и раньше отказывался рассматривать вариант с участием сирийского президента в переходном правительстве, который предлагает Россия.
В Сирии четыре года продолжается гражданская война. Повстанцы, пользующиеся поддержкой Запада, добиваются отставки президента Башара Асада, которого поддерживает Россия.