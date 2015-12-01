Саудовская Аравия профинансирует строительство самого высокого небоскреба в мире

Небоскреб будет возведен в 32 км к северу от города Джидда, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

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Инвестиции Саудовской Аравии в строительство составляют $1,2 млрд. "Королевская башня" к моменту своего возведения должна стать самым высоким зданием в мире. Возведение "Бурдж аль Мамляки" планируется завершить в 2020 году. Здание будет включать в себя 200 этажей с общей площадью помещений 245 тыс. кв. м.

В настоящее время в мире не существует проектов более высоких строений. В 2012 году был возведен фундамент здания, а в 2013 году началось его активное строительство. До настоящего времени построено уже 20 этажей.

Башня станет главной достопримечательностью возводимого вокруг нее района "Королевский центр". Небоскреб и его окрестности предполагается использовать для размещения экономических, офисных, туристических и гостиничных объектов.

В настоящее время самым высоким небоскребом в мире является "Бурдж-Халифа" ("Башня Халифа") в Дубае (ОАЭ). Ее высота равна 828 м, и насчитывает 163 этажа. Башня строилась в период с 2004 по 2010 год, а стоимость ее возведения оценивается в $1,5 млрд.