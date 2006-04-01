Как привлечь миллиарды евро в энергетику

Восемь южноевропейских стран договорились о создании Энергетического сообщества.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня в греческом городе Салоники министрами энергетики Греции, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии и Черногории, а также Хорватии.

На встрече в качестве наблюдателей присутствовали также представители Австрии, председательствующей в ЕС, а также России, США и Молдовы.

В документе подчеркивается политическая воля сторон к подписанию соглашения об Энергетическом сообществе на Балканах. Данный документ должен быть ратифицирован ЕС и другими участниками соглашения.

Страны Юго-Восточной Европы стремятся привести свои энергетические рынки в соответствии со стандартами Евросоюза, установить общие нормы регулирования рынка и начать его либерализацию в 2008 году. Все это должно способствовать привлечению инвестиций на миллиарды евро в энергетический сектор экономики этих стран.

Представители Турции не подписали соглашение. "У нас есть ряд возражений по частным вопросам, однако мы рассчитываем, что в ближайшее время они будут урегулированы, и Турция сможет присоединиться к Энергетическому сообществу", - заявил греческим СМИ представитель турецкой делегации.