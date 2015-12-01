"Самолет Судного дня": В РФ испытали воздушный командный пункт для Путина на случай "большой войны"

Об этом сообщает ТАСС.

Первый бортовой комплекс технических средств на базе самолета Ил-80 успешно прошел государственные испытания и до конца 2015 года будет передан заказчику.

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Воздушный пункт стратегического управления предназначен для применения в условиях оперативного развертывания войск, отсутствия наземной инфраструктуры, а также в случае выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи.

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"Это уникальный по своим характеристикам комплекс, обеспечивающий стратегическое управление всеми видами и родами войск, - сообщил журналистам заместитель генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Скоков. - Кроме России авиационную технику такого уровня выпускают только в США - у американских военных аналогичный комплекс получил название «самолет Судного дня".

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Как уточняют в корпорации, новое поколение воздушных командных пунктов отличается повышенной живучестью, функциональностью, надежностью и более экономным энергопотреблением. Конструкция Ил-80 позволяет принимать на борт высший командный состав ВС и боевой расчет, состоящий из оперативной группы офицеров Генерального штаба и специалистов технической группы.