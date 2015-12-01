"Самолет Судного дня": В РФ испытали воздушный командный пункт для Путина на случай "большой войны"
"Объединенная приборостроительная корпорация" РФ создала для Министерства обороны России воздушный командный пункт стратегического управления второго поколения.
Об этом сообщает ТАСС.
Первый бортовой комплекс технических средств на базе самолета Ил-80 успешно прошел государственные испытания и до конца 2015 года будет передан заказчику.
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Воздушный пункт стратегического управления предназначен для применения в условиях оперативного развертывания войск, отсутствия наземной инфраструктуры, а также в случае выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи.
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"Это уникальный по своим характеристикам комплекс, обеспечивающий стратегическое управление всеми видами и родами войск, - сообщил журналистам заместитель генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Скоков. - Кроме России авиационную технику такого уровня выпускают только в США - у американских военных аналогичный комплекс получил название «самолет Судного дня".
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Как уточняют в корпорации, новое поколение воздушных командных пунктов отличается повышенной живучестью, функциональностью, надежностью и более экономным энергопотреблением. Конструкция Ил-80 позволяет принимать на борт высший командный состав ВС и боевой расчет, состоящий из оперативной группы офицеров Генерального штаба и специалистов технической группы.