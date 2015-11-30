В Германии допускают создание альянса с войсками Асада для борьбы против ИГИЛ

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Би-би-си.

По словам министра, она по-прежнему считает, что у президента Сирии Башара Асада нет политического будущего, и власть в стране должна смениться. В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что сирийские войска могут стать ценным союзником в борьбе с ИГ.

По мнению министра, вопрос заключения союза с сирийскими войсками можно будет поднять уже после начала процесса передачи власти, когда будет понятно, что в дальнейшем будет с Асадом.

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Фон дер Ляйен напомнила, что у стран НАТО уже есть положительный опыт взаимодействия с вооруженными силами стран Ближнего Востока. В частности, она высоко оценила результат обучения иракских военнослужащих инструкторами альянса.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Германии официально объявило о планах принять участие в военной операции против "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

В частности, планируется привлечение к операции разведывательных самолетов Tornado, фрегата, который должен способствовать защите французского авианосца"Шарль де Голль", и самолета-заправщика. Также, с помощью совместной немецко-французской спутниковой системы, планируется делать снимки местности.