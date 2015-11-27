Парламент Кипра легализовал однополые браки

По условиям нового законопроекта, супруги нетрадиционной ориентации не смогут усыновлять детей, передает Lenta.ru со ссылкой на Gay Star News. В результате голосования 39 представителей парламента страны выступили за принятие законопроекта, 12 против и 3 политиков воздержались.

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Исполнительный директор Международной ассоциации геев и лесбиянок ILGA Эвелин Парадиз назвала решение правительства справедливым.

"Однополые пары и их семьи заслуживают такой же защиты, как и их гетеросексуальные друзья и соседи. Это не вопрос предоставления одной группе "особых прав", а признания прекрасного разнообразия семей Европы", - сказала Эвелин Парадиз.

После распада государства на греческую и турецкую части в 1960 году уголовная статья для геев сохранилась в законодательствах обеих сторон. Греки-киприоты отменили запрет в 1990-х годах по рекомендации Евросоюза. Первый гей-парад прошел в Никосии в мае 2014 года.

В январе 2014-го парламент Северного Кипра отменил уголовное наказание за однополые отношения между мужчинами.

Гей-браки легализованы в 13 европейских государствах: Словении, Испании, Дании, Исландии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Португалии, Бельгии, Люксембурге, Ирландии и Великобритании. 26 июня 2015 года Верховный суд США постановил легализовать регистрацию гей-союзов на всей территории страны. Кроме того, в Финляндии нетрадиционные супружеские отношения будут узаконены в 2017 году, а на Мальте их признают, если они заключаются за рубежом.

На сегодняшний день однополые браки регистрируются в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики, на большей части территории Великобритании. Впервые они были легализованы в 2001 году в Нидерландах.