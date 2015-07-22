Европейский суд: Италия нарушает право на однополый брак - BBC
Италия не соблюдает права человека, не сумев предоставить достаточно правовой защиты однополым парам - таким является решение Европейского суда.
В решении суда утверждают, что правительство нарушило права трех гей-пар, отказавшись зарегистрировать их браки или любую другую признанную форму союза, сообщает BBC Украина.
Италия - единственная крупная западноевропейская страна, в которой законодательно не предусмотрено гражданское партнерство или однополые браки.
Хотя премьер-министр Маттео Ренци давно обещал принять закон о гражданских браках.
Читайте такжеКанцлер Германии выступила против однополых браков
Согласно решению суда, итальянская власть нарушает право на уважение частной и семейной жизни, предусмотренное Европейской конвенцией по правам человека.
Незначительное количество муниципалитетов в Италии позволяют местные гражданские союзы, однако в стране действует национальный запрет на однополые браки.