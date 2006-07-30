Израиль прекратит боевые действия, когда будут решены основные задачи кампании

Израиль не прекратит боевые действия в южном Ливане до тех пор, пока не будут решены основные задачи кампании.

Как передает РИА «Новости»,об этом сегодня заявил премьер-министр страны Эхуд ОЛЬМЕРТ, выступая на воскресном заседании правительства.

"Израиль не будет спешить с прекращением огня до тех пор, пока мы не сможем сказать, что решили основные задачи, которые поставили перед собой", - сказал Э.ОЛЬМЕРТ.

Израиль стремится уничтожить силы движения "Хезболлах" или по крайней мере вытеснить боевиков из приграничной зоны на юге Ливана и передать эти районы под контроль ливанской армии и международных миротворцев.

Накануне Израиль посетила Госсекретарь США Кондолиза РАЙС, которая представила Э.ОЛЬМЕРТУ подготовленные Вашингтоном параметры соглашения о прекращении вооруженного противостояния в зоне ливано-израильского конфликта.

Предложения американской администрации, судя по информации, просочившейся в местную прессу, включают размещение на юге Ливана "международных сил стабилизации" численностью до 30 тысяч военнослужащих в обмен на уход израильских войск с территории "ферм Шебаа" - спорной территории на стыке границ Израиля, Ливана и Сирии.

Представители международного контингента будут, по некоторым сведениям, также присутствовать на ливано-сирийской границе для противодействия поставкам оружия движению "Хезболлах".

К.РАЙС выразила надежду на то, что проект соответствующей резолюции СБ ООН будет готов к среде, но, по сведениям местных СМИ, не ставила перед Э.ОЛЬМЕРТОМ конкретных сроков завершения ливанской кампании.

Тем временем, передает ИТАР-ТАСС, власти Ливана отказались принимать К.РАЙС до тех пор, пока не будет объявлен режим прекращения огня. Намеченный на сегодня "визит госпожи РАЙС отменен", - заявил представитель правительства.