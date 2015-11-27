Российские пограничники отказываются пропускать грузовики из Турции - СМИ

Как сообщает Радио Свобода, в нейтральной зоне между грузинским и российским пропускными пунктами на военно-грузинской дороге скопились сотни грузовиков с турецкими номерами.

Российские пограничники объясняют ситуацию «дополнительными мерами по досмотру грузов из Турции». Однако сами турецкие водители опровергают эти утверждения, заявляя, что им просто приказывают вернуться обратно без объяснения причин и проверки документов.

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В Службе доходов Министерства финансов Грузии сообщают, что проблемы с пропуском большегрузных автомобилей с турецкими номерами, которые едут через Грузию к России, начались в среду вечером. Скопление сотен большегрузных машин с прицепами на узкой нейтральной полосе между грузинским и российским КПП создает трудности для движения автомашин из других стран, в том числе Грузии и Армении, отмечают в грузинском ведомстве.

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Ранее УНИАН сообщал, что специалисты Россельхознадзора получили указание начать "тотальную проверку" сельскохозяйственной продукции из Турции. Продукция, которая не соответствует требованиям РФ, будет разворачиваться на границе.