Чего украинцы ждут от ВТО (опрос)
...на Востоке, на Западе, на Юге...
Две трети украинцев знают, что такое Всемирная торговая организация.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного и обнародованного Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова во время круглого стола на тему: “Конкурентоспособность регионов Украины в условиях ускорения интеграционных процессов”, который проходит сегодня в Киеве.
По заключению социологической службы Центра, уровень осведомленности граждан в вопросах ВТО на протяжении 2005-2008 годов несколько повысился. Большинство из них убеждено, что эта организация является полезной для мира и скорее – для развитых стран, чем для развивающихся.
В частности, внимание аналитиков Центра Разумкова привлекло то обстоятельство, что осведомленными считают себя, в первую очередь, жители Востока и Запада страны. Вместе с тем, на Юге и в Центре – наибольшее количество тех, кто не знает об этой организации.
По данным Центра, более половины граждан из числа осведомленных убеждены, что членство Украины в ВТО принесет пользу отечественной экономике, а также крупному бизнесу. Вместе с тем, последствия для малого и среднего бизнеса украинским гражданам представляются несколько сомнительными, а представителям Юга и Востока – скорее вредными.
Вместе с тем, отмечается в результатах социологического исследования, относительное большинство украинцев ожидает, что вступление в ВТО благоприятно отразится на рынке труда и приведет к созданию рабочих мест. Однако жители Востока ожидают скорее повышения уровня безработицы, на Юге – чаще надеются на создание рабочих мест.
Подытоживая результаты соцопроса, в Центре Разумкова отмечают, что отношение граждан к этой организации, оценке ее полезности и последствий для Украины в целом совпадает с общими геополитическими ориентациями жителей регионов в координатах “Восток” (Россия) – “Запад” (Европа).
Во время проведения исследования было опрошено 2019 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность составляет 2,3%.