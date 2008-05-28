Чего украинцы ждут от ВТО (опрос)

Две трети украинцев знают, что такое Всемирная торговая организация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного и обнародованного Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова во время круглого стола на тему: “Конкурентоспособность регионов Украины в условиях ускорения интеграционных процессов”, который проходит сегодня в Киеве.

По заключению социологической службы Центра, уровень осведомленности граждан в вопросах ВТО на протяжении 2005-2008 годов несколько повысился. Большинство из них убеждено, что эта организация является полезной для мира и скорее – для развитых стран, чем для развивающихся.

В частности, внимание аналитиков Центра Разумкова привлекло то обстоятельство, что осведомленными считают себя, в первую очередь, жители Востока и Запада страны. Вместе с тем, на Юге и в Центре – наибольшее количество тех, кто не знает об этой организации.

По данным Центра, более половины граждан из числа осведомленных убеждены, что членство Украины в ВТО принесет пользу отечественной экономике, а также крупному бизнесу. Вместе с тем, последствия для малого и среднего бизнеса украинским гражданам представляются несколько сомнительными, а представителям Юга и Востока – скорее вредными.

Вместе с тем, отмечается в результатах социологического исследования, относительное большинство украинцев ожидает, что вступление в ВТО благоприятно отразится на рынке труда и приведет к созданию рабочих мест. Однако жители Востока ожидают скорее повышения уровня безработицы, на Юге – чаще надеются на создание рабочих мест.

Подытоживая результаты соцопроса, в Центре Разумкова отмечают, что отношение граждан к этой организации, оценке ее полезности и последствий для Украины в целом совпадает с общими геополитическими ориентациями жителей регионов в координатах “Восток” (Россия) – “Запад” (Европа).

Во время проведения исследования было опрошено 2019 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность составляет 2,3%.