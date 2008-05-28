Европейская комиссия загонит всех лоббистов под один кодекс

Европейская комиссия приняла решение создать реестр лоббистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренном сегодня Еврокомиссией Кодексе поведения лоббистов, работающих при европейских институтах.

Кодекс поведения был разработан Еврокомиссией по результатам публичных консультаций, проводившихся с декабря 2007 по февраль 2008 года. Кодекс устанавливает четкие принципы, такие как принцип открытости, честности и целостности, которыми должны руководствоваться лоббисты в своей работе. Кроме того, в кодексе сформулированы 7 основных правил поведения лоббистов.

«Речь идет не только о том, как работать лоббистам с Еврокомиссией. На практике мы консолидировали в один текст все принципы, которые уже существуют. Новое здесь в том, что все лоббисты будут действовать по единому кодексу», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы администрации, аудита и борьбы с мошенничеством, Сиим КАЛЛАС.

В целом Еврокомиссия представила сегодня два коммюнике по вопросам деятельности лоббистов: «Продолжение «Зеленой книги» «Европейская инициатива прозрачности» и «Европейская инициатива прозрачности – Рамочный документ для взаимоотношений с представителями интересов».

Согласно этим документам, с 23 июня Еврокомиссия планирует начать создание реестра лоббистов. При этом основным условием для внесения в реестр является согласие действовать в соответствии с Кодексом поведения лоббистов.