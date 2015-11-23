Командующий армии США в Европе: действия России в Сирии не отвлекут внимание от Украины

Об этом сообщили в посольстве США в Украине со ссылкой на сегодняшнее заявление Ходжеса на Яворивском полигоне во Львовской области.

"Я могу сказать, что Украина может быть уверена, что Соединенные Штаты не будут отвлекаться на то, что Россия делает в Сирии или где-нибудь в другом месте. Мы приветствуем российскую поддержку против "Исламского государства"и в Сирии, но мы не отвернемся от того , что Крым остается оккупированным", - сказал Ходжес.

Читайте такжеСША разместит в Польше 600 единиц тяжелой военной техники

В этой связи он напомнил, что все 28 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите в Ньюпорте (Уэльс) в 2014 году решили, что "российское вторжение и незаконная аннексия Крыма неприемлемы в XXI веке".

"Мы призываем Россию разрешить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выполнять возложенную на него работу - наблюдать за внедрением Минских соглашений", - подчеркнул Ходжес.

Американский генерал-лейтенант также сообщил, что посетил учения украинских солдат по надлежащему использованию двух контр-батарейных радаров AN/TPQ-36, которые в ноябре были переданы Украине.

В этой связи он подчеркнул, что эти радары "в руках хорошо тренированных подразделений значительно улучшат способность сохранять жизнь украинских солдат".

Читайте такжеПорошенко: РФ пытается отвлечь внимание мира от российской агрессии в Украине

Как сообщал УНИАН, помощница госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что Евросоюз и США не должны забывать об Украине за борьбой против "Исламского государства". Она отметила, что мир должен продолжить давление на Россию и сепаратистов на Донбассе, чтобы заставить их выполнить все Минские договоренности.