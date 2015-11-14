Порошенко: Наличие у наших воинов контрбатарейных радаров станет фактором сдерживания агрессора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил во время церемонии передачи американских радаров Украине в рамках рабочей поездки во Львовскую область.

«Наличие у наших воинов контрбатарейных радаров большой дальности станет фактором сдерживания агрессора», - сказал Порошенко.

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Он отметил, что «сегодня от наших американских партнеров мы получаем подвижные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36».

«Радары AN/TPQ-36 - самые современные средства контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения вражеской артиллерии», - уточнил глава государства и подчеркнул, что «украинские военные получали высокую оценку своей подготовки со стороны иностранных инструкторов».

Как сообщал УНИАН, посол США в Украине Джефри Пайетт написал в Twitter, что в Украину поступили американские военные контрбатарейные радары.

"Радары прибыли во Львов!", - отметил дипломат.