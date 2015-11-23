Полиция Франции опубликовала фотографию еще одного участника терактов 13 ноября

Имя боевика не называется, полиция просит предоставить любую информацию о мужчине, чье фото было опубликовано в воскресенье вечером, передает ZN.ua.

"Этот человек — третий из числа тех, кто погиб при нападениях 13 ноября у стадиона Stad de France. Тем, кто располагает какой-либо информацией о нем, предлагается связаться с полицией", − говорится в сообщении.

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По данным BBC, изображенный на фотографии человек прибыл в Грецию вместе с сирийскими беженцами под именем М. аль Махмуд.

Издание сверило информацию из регистрационного журнала, где отмечались имена мигрантов, которые приехали на греческий остров Лерос 3 октября. В журнале также были фотографии прибывших.

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Как сообщал УНИАН, владелец сирийского паспорта, который был найден на месте атаки в Париже и который предположительно мог принадлежать одному из нападавших, просил о статусе беженца. Как отмечается, этот человек пересек сербскую границу 7 октября.