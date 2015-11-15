Владелец найденного на месте теракта в Париже сирийского паспорта просил о статусе беженца

Владелец сирийского паспорта, который был найден на месте атаки в Париже и который предположительно мог принадлежать одному из нападавших, просил о статусе беженца, передает Reuters.

Об этом сообщили в МВД Сербии.

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Как отмечается, этот человек пересек сербскую границу 7 октября.

Сербский таблоид Blic опубликовал фотографию якобы сирийского паспорта на имя Ахмеда Альмухамеда. Журналисты утверждают, что именно этот паспорт был найден около одного из террористов во Франции, после чего «французские спецслужбы обратились за помощью к коллегам из Сербии». В статье отмечается, что Альмухамед 3 октября пересек границу Греции.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Франции рассказали о трех предполагаемых смертниках.