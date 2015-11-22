Штайнмайер назвал условия возвращения России в G8

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Bild, передает РБК.

«Если мы и далее сможем преодолевать препятствия в разрешении конфликта в Украине и если Россия продолжит вместе с нами работать над решением конфликта в Сирии, тогда у Запада не будет и не сможет быть заинтересованности в исключении России из регулярной дискуссии между основными западными странами», — сказал он.

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По его словам, Запад «никогда не был заинтересован в том, чтобы изолировать Россию и надолго превращать G8 в G7».

Как сообщалось, "Большая восьмерка" превратилась в "семерку" после того, как страны G7 в 2014 году собрались на саммит в Брюсселе без России. Такое решение было принято после аннексии Россией Крыма. В настоящее время в "Группу семи" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.

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В апреле этого года глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени министров иностранных дел стран «Большой семерки» выразил надежду на то, что G7 снова сможет стать «Большой восьмеркой», если Москва будет способствовать установлению мира в Украине.