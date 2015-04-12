Штайнмайер выступил против приглашения Путина на саммит G7

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против приглашения президента России Владимира Путина на саммит государств Большой семерки (G7).

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt, обнародованном в воскресенье, 12 апреля, на сайте издания, передает DW.de.

Слова Штайнмайера прозвучали в ответ на призыв председателя фракции Левых в Бундестаге Грегора Гизи к канцлеру Ангеле Меркель все же пригласить Владимира Путина на саммит, который состоится в Германии в июне, сообщает агентство dpa. Гизи считает, что "изоляция России ничего не даст, только навредит".

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Штайнмайер признал, что "длительная изоляция России не в интересах" Германии, но подчеркнул, что "после аннексии Крыма, которая была нарушением международного права, мы не могли делать вид, будто ничего не произошло и в дальнейшем вести "бизнес как обычно".

Впрочем, Штайнмайер не исключил возможности возвращения России в клуб стран Большой восьмерки (G8). Он отметил, что условием для этого является "уважение целостности Украины" и выполнение Россией своих обязательств, вытекающих из минских договоренностей.

Немецкий министр также отметил, что к воплощению минских договоренностей привязана и судьба санкций против России. При этом глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул, что достигнутое перемирие остается "хрупким", однако стоит работать дальше над реализацией договоренностей. А для этого, по мнению Штайнмайера, нужна готовность Киева и прежде всего Москвы. Речь идет, в частности, отметил министр, о начале "политического процесса", подготовке к местным выборам на занятых сепаратистами территориях, а также доступ к гуманитарной помощи и "восстановление Восточной Украины".

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Штайнмайер также еще раз отметил, что у конфликта на Донбассе "не было военного решения - особенно, в пользу Украины". И хотя, по его словам, перемирие иногда нарушается - например, в районе донецкого аэропорта и Широкино, все же уровень насилия после достижения договоренностей в Минске в феврале "существенно снизился".

Дальнейшие шаги по реализации минских соглашений, по словам Штайнмайера, в понедельник, 13 апреля, в Берлине обсудят министры иностранных дел "нормандской четверки".