КС РФ могут исключить из Конференции европейских КС за участие в аннексии Крыма

Об этом сказал в интервью УНИАН глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Он напомнил, что с инициативой осудить действия судей Конституционного суда РФ, которые в марте 2014 года единогласным решением признали соответствующим Конституции России "международный договор" о присоединении Крыма к Российской Федерации, выступила Украина.

Читайте такжеПроблема жестокого нарушения прав человека в Крыму должна быть рассмотрена ГА ООН - Порошенко

"Впервые в истории суд, 19 человек, участвует в совершении международного преступления. Смысл инициативы в том, чтобы эти действия осудить и, может быть, в будущем поставить вопрос о членстве этого суда в европейской Конференции конституционного правосудия (Конференции европейских конституционных судов). Поскольку в Конференции одно из требований для членов – руководствоваться принципом господства права и быть независимым судом", - отметил Жалимас.

Он сообщил, что к инициативе Украины уже присоединились шесть стран.

Читайте такжеГлава Европейского совета напомнил, что аннексия Крыма является нарушением Устава ООН

"Пока у нас есть подписи семи стран. Кроме Украины, Литвы, есть еще Польша, Молдова, Грузия, Азербайджан и Кипр", - сообщил Жалимас.

По словам главы Конституционного суда Литвы, КС РФ должен был рассматривать вопрос с Крымом по сути, а не выполняя политическую волю.

"Мы в своем заявлении дипломатично сказали, что у нас есть большое сомнение, что этот суд руководствовался господством права… Если смотреть на этот вопрос чисто юридически, КС РФ имел право остановить аннексию", - подчеркнул он.

Читайте такжеАннексированный Крым вернется в Украину раньше, чем многие ожидают - Климкин

Эксперт в сфере международного права, профессор Вильнюсского университета Жалимас был назначен главой Конституционного суда Литвы в июле 2014 года.

До этого он участвовал в научно-исследовательских проектах ЕС и других международных организаций, связанных с правами человека, демократизацией и узакониванием памяти о жертвах тоталитарных преступлений. Работал членом Постоянного арбитража в Гааге.

Жалимас внес большой вклад в исследование международных правовых основ восстановления независимости Литвы и в интеграцию Литвы в НАТО, награжден почетным знаком Литовского союза стрелков "Защитников парламента и памятным знаком НАТО.