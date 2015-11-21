Die Welt: В начале декабря Черногорию пригласят стать членом НАТО

Впервые с 2009 года НАТО может ожидать расширение.

По информации немецкой газеты Die Welt, вскоре 29-м членом Альянса может стать Черногория, которой сделают официальное предложение по поводу членства на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в начале декабря, передает Deutsche Welle.

"1 декабря НАТО пригласит Черногорию присоединиться к Альянсу", - цитирует газета источник в НАТО.

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В то же время вступление Черногории в НАТО не означает автоматического приема других стран-кандидатов, таких как Босния и Македония, что дадут четко понять министры иностранных дел на встрече 1 декабря, пишет издание.

Запланированное приглашение Черногории в НАТО уже вызвало критику со стороны России. По данным Die Welt, Москва направила письма сразу нескольким государствам-членам НАТО, предупреждая, что вступление балканской страны приведет к ухудшению отношений России с Альянсом. Напомним, предыдущее расширение НАТО состоялось в 2009 году с приемом Албании и Хорватии.