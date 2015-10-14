Черногория ожидает в декабре получить приглашение в НАТО

Об этом сообщил в среду, 14 октября, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич.

"Я уверен, что есть условия для государств-членов Альянса принять в декабре решение и пригласить Черногорию присоединиться (к НАТО - Ред.)", - заявил информагентства Reuters Лукшич.

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Эти слова прозвучали перед встречей военного руководства Североатлантического Альянса в столице Черногории Подгорице, передает DW.

"Я думаю, положительные сигналы означают, что нам следует продолжать работать как можно упорнее, ожидая с оптимизмом на декабрьское решение", - добавил Лукшич.

Несмотря на возражения со стороны Москвы, Вашингтон выступает за принятие балканской страны в НАТО. Так, 14 сентября этого года вице-президент США Джо Байден заявил, что Белый дом поддерживает членство Черногории в НАТО, при условии, что страна продолжит курс реформ. По словам Байдена, Вашингтон готов поддержать решение стран-членов НАТО пригласить Черногорию к вступлению в Альянс.