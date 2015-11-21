Власти США хотят получить доступ к зашифрованным данным IT-гигантов после терактов в Париже - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передают РИА Новости.

Дискуссия о допустимости ведения американскими компаниями сверхзащищенной переписки стала вновь острой после терактов во французской столице, жертвами которых стали 130 человек. Вместе с тем, пока нет никаких признаков того, что мнение гигантов IT-индустрии в вопросе рассекречивания переписки их пользователей изменилось после событий в Париже, отмечает WSJ.

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"Ослабление безопасности с целью усиления безопасности просто не имеет смысла", — приводит издание заявление представителей Apple и Microsoft. Кроме этого, пока нет доказательств, что взявшие ответственность за теракты в Париже боевики использовали засекреченные коммуникации. Известно, что они вели переписки, которые можно легко отслеживать, если известен подозреваемый.

Спор между чиновниками и корпорациями длится порядка 18 месяцев после того, как Apple и Google объявили о производстве нового программного обеспечения для смартфонов, которые невозможно взломать, даже если это потребует судебное предписание суда, отмечает WSJ.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".